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Истерия с «нападением России» на Украину нужна США, чтобы разместить свои войска у границ РФ. При этом Соединенные Штаты еще и хотят сделать Москву виноватой в «агрессии», уверен политолог Николай Стариков.

Он напомнил, что о возможном размещении войск США в восточноевропейских странах Альянса заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки. При этом она стремилась переложить вину на Россию, заявляя о возможном «вторжении» и «концентрации войск РФ на границе с Украиной».

Политолог отметил, что все прекрасно знают, что Россия не собирается никуда вторгаться. Но США раздули этот скандал и промыли мозги всем странам НАТО. Поэтому вскоре мы все увидим войска Альянса фактически на границах РФ. Причем Вашингтон продолжит откровенно лгать об «оборонительных целях» своих действий. Хотя как раз Пентагон и выступает в этой ситуации в роли агрессора.

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