Россия сделала сильный ход в геополитической игре с Западом и защитила себя от новых нападок со стороны США и НАТО, уверен политолог Александр Сосновский. По его словам, проект соглашений о предоставлении гарантий безопасности РФ станет камнем преткновения, с которым постоянно будет сталкиваться Альянс, пытаясь в очередной раз насолить Москве.

Россия фактически возвела стену из своих предложений по нерасширению НАТО и ведению конструктивного диалога. Независимо от того, примет их Запад или нет, ему все равно теперь придется несладко. Потому что Москва всегда может сказать, что предлагала пойти на мировую, однако США и Альянс отказались даже рассматривать проекты договоров.

Напомним, что западные СМИ уже месяц трезвонят о российских войсках «на границе с Украиной», численность которых в буйной фантазии журналистов неуклонно растет. Никаких доказательств, разумеется, не приводится, но чтобы «защитить Киев» Альянс расставляет на границах РФ свои силы. Что и является главной целью декабрьской антироссийской кампании.