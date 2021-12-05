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Белорусский лидер Александр Лукашенко на днях заявил, что намеревается предложить России разместить на своей территории ядерное оружие. Возможность такого шага рассмотрел политический эксперт Дмитрий Солонников.

Он отметил, что подобное вполне возможно, если Москва и Минск решать поддерживать напряженность на границах с ЕС. Однако неизвестно, о каком именно оружии шла речь. К примеру, направленные на США стратегические ракеты Беларуси совершенно не нужны, так как они вряд ли помогут ей справиться с Польшей и Прибалтикой.

Кроме того, у России нет ракет малой и средней дальности, так как она четко выполняет условия ДРСМД. Поэтому единственное ядерное оружие, которое РФ может отправить в Беларусь – это стратегические ракетоносцы.

Солонников заметил, что вряд ли РФ начнет перебрасывать в Беларусь ядерное оружие без веских причин. Мало того, даже если эти самые причины появятся, она может найти другой ответ на агрессивные действия США и НАТО.

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