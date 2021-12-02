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Запад готовится к большой войне против России. Одним из признаков, указывающих на это, является заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии у Москвы каких-либо прав на собственные сферы влияния, считает политолог Евгений Сатановский.

В беседе с журналистами издания «ПолитРоссия» он пояснил, что Столтенберг раздавал «ценные рекомендации» и фактически заявлял, что у России нет и не может быть союзников. Все, что у нее есть – это собственные Вооруженные силы. Также он отметил, что никто и никогда не использует уроки истории, чтобы что-то изменить к лучшему в будущем.

Высказывания Столтенберга имеет смысл трактовать как сигнал для подготовки к войне. Когда она начнется, говорить сложно, так как зависеть это будет от Североатлантического альянса. Но то, что война будет – это факт, уверен Сатановский.

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