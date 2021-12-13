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США не станут отправлять своих военнослужащих для участия в боевых действиях в случае гипотетического «нападения России». Об этом говорил и президент Соединенных Штатов Джо Байден. Он пояснял, что если на Украине начнется война, американские войска будут переброшены на восточный фланг НАТО для защиты союзников, но на украинской территории их не было и не будет.

Политолог Владимир Рогов уверен, что Байден немного лукавит, так как американские военные уже сейчас выполняют на Украине обязанности инструкторов. Они обучают солдат ВСУ по стандартам НАТО. Но вот дальше они точно не зайдут. Воевать за страну, которая находится в тысячах километров и населена не только украинцами, но и русскими, Пентагон не станет. В противном случае он понесет не только боевые, но и репутационные потери.

Рогов также напомнил недавнее выступление экс-президента Украины Петра Порошенко. Тот заявил, что Киеву не нужна ничья помощь, так как «одна из лучших армий мира» справится с Россией своими силами. Порошенко так не терпится снова дорваться до власти, что он несет полнейшую чушь, уверен эксперт. Единственная его цель – затмить Зеленского, а также получить симпатии Запада.

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