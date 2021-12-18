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Александр Рар, эксперт в области политики из ФРГ, считает, что заявления Анналены Бербок, руководителя немецкого внешнеполитического ведомства, не окажут влияние на запуск «Северного потока – 2».

Согласно его словам, Германия солидарна с ЕС по множеству важных вопросов, включая сложившуюся вокруг Украины обстановку, но газопровод представляет собой исключение из правил, так как ввод его в эксплуатацию полностью совпадает с интересами страны. Новое немецкое правительство учтет желания Киева, однако не станет останавливать «СП-2».

Специалист добавил, что Бербок старается публично озвучивать позицию своей фракции, которая выступает против запуска трубопровода. Однако Рар уверен, что сейчас в стране доминирующую позицию занимают те силы, которые поддерживают этот российско-немецкий проект.

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