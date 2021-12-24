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Михаил Погребинский, эксперт в области политики, считает, что Владимир Путин, российский лидер, продолжит проводить текущую политику в отношении Украины, так как она несет прямую угрозу безопасности РФ.

Согласно его словам, на украинских территориях сконцентрированы вооруженные силы многих стран-участниц Североатлантического альянса, а армию этой восточноевропейской страны обучают иностранные инструкторы. При этом Россия не собирается допускать увеличения соответствующей угрозы со стороны Украины.

По этой причине в рамках пресс-конференции глава российского государства заявил, что при решении украинского вопроса Москва собирается следовать лишь своим интересам. Погребинский добавил, что «Путин успокоится» только тогда, когда от Киева перестанет исходить угроза.

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