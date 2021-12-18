У компании Google не было ни единого повода блокировать канал RT DE на видеохостинге YouTube. Американский гигант повел себя бесцеремонно, хотя это далеко не первый случай подобных его действий, заявил политолог из США Патрик Хеннигсен.

Он пояснил, что канал заблокировали исключительно из-за того, что он российский. Давление на него является своеобразной «прелюдией» к агрессии США в отношении России. По словам Хеннигсена, RT пользуется на Западе популярностью, так как имеет собственный стиль подачи информации, грамотно преподносит как документальный контент, так и новости, выгодно отличаясь от других телеканалов.

Запад подобными действиями просто не дает России задействовать «мягкую силу», не позволяет ей донести до западных пользователей Сети свою точку зрения на те или иные события.

Google повела себя нагло и даже не потрудилась раскрыть причины блокировки канала. Скорее всего потому, что их просто не было, уверен политолог.