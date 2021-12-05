читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Политический аналитик Артем Косоруков объяснил, почему глава МИД Норвегии заявила, что стране не нужна помощь НАТО у границ России. По словам специалиста, Осло таким образом предпринимает меры, чтобы обеспечить собственную безопасность.

Эксперт пояснил, что в Норвегии отлично понимают, что страна не представляет интереса для России. Ее граница с РФ остается незыблемой с давних времен и не была нарушена даже во времена Второй мировой. Поэтому в ходе конфликта между Москвой и Североатлантическим альянсом Осло хотел бы выступить в роли нейтрального буфера, а не участника противостояния.

По мнению Косорукова, Осло просто стремится к снижению рисков. Норвегия не хочет размещать на своей территории американское вооружение, так как понимает, что оно станет целью для российского Северного флота. Который имеет в своем распоряжении ядерное оружие и может его задействовать, если в этом возникнет необходимость.

Стоит напомнить, что возглавляющая МИД Норвегии Анникен Витфельдт на встрече с коллегами из стран НАТО заявила, что Россия привыкла к норвежским самолетам и кораблям на границе и так должно оставаться впредь.

Вам может понравиться

Командующий ООС Павлюк рассказал о ежедневном использовании дронов “Байрактар” на Донбассе

Беспилотные аппараты Bayraktar TB2 ежедневно используются на Донбассе и осуществляют контроль над территориями, неподконтрольными Киеву, заявил Командующий ООС Александр Павлюк. Он пояснил, что турецкие дроны способны подниматься на большую высоту,

Под Гатчиной появилась ягодная теплица, которая будет работать вместе с осетровой фермой

В Ленобласти была построена уникальная теплица, которая будет работать вместе с хозяйством по выращиванию осетров. Как уточняется, теплица была возведена в Гатчинском районе в рамках гранта «Агростартап». Выделено на этот
  • Анна
  • 04.12.2021
  • читать 1 минуту

Эксперт оценил угрозу модернизированных ядерных бомб США для России

Прошедшие модернизацию и запущенные в серийное производство американские ядерные бомбы B61-12 таят в себе серьезную угрозу для России, уверен военный аналитик Василий Кашин. Он пояснил, что сами по себе боезаряды
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 декабря – переменная облачность, до -14 °C | город Мытищи: погода, 5 декабря – небольшой снег, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 декабря – переменная облачность, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 декабря – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев: погода, 5 декабря – дождь, до 7 °C | Подольск: погода, 5 декабря – облачно с прояснениями, до -2 °C | Армавир: погода, 5 декабря – пасмурно, до 10 °C |