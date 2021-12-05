Политический аналитик Артем Косоруков объяснил, почему глава МИД Норвегии заявила, что стране не нужна помощь НАТО у границ России. По словам специалиста, Осло таким образом предпринимает меры, чтобы обеспечить собственную безопасность.

Эксперт пояснил, что в Норвегии отлично понимают, что страна не представляет интереса для России. Ее граница с РФ остается незыблемой с давних времен и не была нарушена даже во времена Второй мировой. Поэтому в ходе конфликта между Москвой и Североатлантическим альянсом Осло хотел бы выступить в роли нейтрального буфера, а не участника противостояния.

По мнению Косорукова, Осло просто стремится к снижению рисков. Норвегия не хочет размещать на своей территории американское вооружение, так как понимает, что оно станет целью для российского Северного флота. Который имеет в своем распоряжении ядерное оружие и может его задействовать, если в этом возникнет необходимость.

Стоит напомнить, что возглавляющая МИД Норвегии Анникен Витфельдт на встрече с коллегами из стран НАТО заявила, что Россия привыкла к норвежским самолетам и кораблям на границе и так должно оставаться впредь.