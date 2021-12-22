Президент Украины Владимир Зеленский – это марионетка в руках кукловодов из внешнего центра управления в лице спецслужб США и Великобритании. Он является всего лишь говорящей головой, озвучивающей заявления Запада, уверен политический эксперт Сергей Марков.

Специалист пояснил, что Зеленский давно и с огромной радостью взялся бы за реализацию Минских соглашений. Мало того, он мог бы за несколько дней прекратить войну в Донбассе, договорившись с ополчением. Но США и НАТО не дадут ему этого сделать, так как боевые действия в первую очередь выгодны для них.

Марков напомнил, что Зеленский с легкостью избавился от одного из главных своих конкурентов на следующих выборах Виктора Медведчука, возглавляющего партию ОПЗЖ, так как США приказали ему сделать это. С Петром Порошенко провернуть такой же трюк не получится, так как Запад отстаивает своего ставленника и не даст его в обиду.

Действия Зеленского лишь подтверждают, что Украиной давно руководят внешние силы, которым не интересно, чего хочет президент и народ страны. Они преследуют собственные интересы, дергая номинальных лидеров за ниточки.