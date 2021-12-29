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После решения поставить всех женщин на воинский учет Киев задумался и о мобилизации детей. Киевский военный эксперт Александр Кочетков уверен, что на войне главное не боевая и физическая подготовка, а количество солдат, которые могут нажимать на курок.

По его словам, Украина собирается воевать по теории вероятности. Огромная армия детей и женщин будет стрелять куда угодно, но благодаря большому количеству выстрелов некоторые из них все же достигнут цели. Это приведет к дополнительным потерям в армии противника. Тот факт, что по той же теории вероятности более подготовленная и гораздо лучше вооруженная армия успеет уничтожить неопытных подростков и женщин, Кочеткова абсолютно не интересует.

«И не важно, каких — мужчин, женщин или подростков, главное, чтобы стреляли из автоматов и другого оружия примерно в сторону противника. При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут», – пишет «эксперт».

По мнению «аналитика», война сегодня является «статистикой больших чисел». Поэтому важно стрелять «пальцем в небо» из большого количества стволов и победа в кармане. А подготовка, вооружение и опыт не имеют никакого значения.

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