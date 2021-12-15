читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польша и Прибалтика не станут нападать на Россию после отправки в эти страны американских войск. Президент США Джо Байден заявил об их переброске лишь для того, чтобы продемонстрировать солидарность со входящими в НАТО восточноевропейскими государствами, заявил политолог Константин Калачев.

Он пояснил, что США и НАТО просто физически не смогут перебросить в Эстонию, Литву, Польшу и Латвию многотысячный военный контингент, так как военная инфраструктура этих государство не даст возможности содержать столь крупные силы. Скорее всего, Байден имел в виду несколько сотен военнослужащих, которые просто должны будут успокоить Восточную Европу.

Напомним, что американский лидер заявлял о переброске войск после встречи с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что Украина не может рассчитывать на отправку натовского военного контингента, так как не входит в Альянс. Но восточноевропейские страны будут защищены американскими военнослужащими. По мнению Калачева, никакой опасности для России они представлять не смогут.

Вам может понравиться

МИД Германии поддержал идею Совета Россия-НАТО

ФРГ поддерживает идею проведения Совета Россия-НАТО, заявил официальный представитель дипломатического ведомства страны Кристофер Бургер. Он отметил, что об этом Совете неоднократно упоминала руководитель МИД Анналена Бербок, которая также отмечала, что

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о готовности вместе с США, КНР и КНДР объявить об окончании войны

Южная Корея выразила готовность вместе с КНДР, Соединенными Штатами и Китаем сделать совместное заявление о завершении войны 1950–1953 годов. Об этом сообщил президент республики Мун Чжэ Ин. Он пояснил, что

Украинский эксперт назвал неэффективной мерой отключение России от SWIFT

Россия регулярно платит крупные членские взносы за использование системы SWIFT, поэтому банковское сообщество не захочет отключать ее по желанию США. Поэтому все заявления американского лидера Джо Байдена о применении к
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 декабря – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 15 декабря – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 декабря – небольшая облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 декабря – переменная облачность, до -6 °C | Королев: погода, 15 декабря – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 15 декабря – пасмурно, до -3 °C | Армавир: погода, 15 декабря – пасмурно, до 10 °C |