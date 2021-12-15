Польша и Прибалтика не станут нападать на Россию после отправки в эти страны американских войск. Президент США Джо Байден заявил об их переброске лишь для того, чтобы продемонстрировать солидарность со входящими в НАТО восточноевропейскими государствами, заявил политолог Константин Калачев.

Он пояснил, что США и НАТО просто физически не смогут перебросить в Эстонию, Литву, Польшу и Латвию многотысячный военный контингент, так как военная инфраструктура этих государство не даст возможности содержать столь крупные силы. Скорее всего, Байден имел в виду несколько сотен военнослужащих, которые просто должны будут успокоить Восточную Европу.

Напомним, что американский лидер заявлял о переброске войск после встречи с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что Украина не может рассчитывать на отправку натовского военного контингента, так как не входит в Альянс. Но восточноевропейские страны будут защищены американскими военнослужащими. По мнению Калачева, никакой опасности для России они представлять не смогут.