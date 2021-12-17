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Российский проект договора о предоставлении гарантий безопасности НАТО рассматривать не будет, заявил украинский политолог Константин Бондаренко. Он напомнил, что генсек Альянса Йенс Столтенберг высказался в том духе, что РФ не дадут решать, за счет кого расширяться блоку.

Бондаренко также пояснил, что проект безопасности, который Россия предлагает обсудить в НАТО и ЕС, больше предназначен для граждан страны. Которые еще больше сплотятся для отражения внешней угрозы.

По мнению украинского политолога, в Москве и безо всяких договоров хорошо знают, что НАТО не примет Украину в свой состав. Даже если США примут сторону Киева, консенсус по отношению его вступления в Альянс достигнут не будет ни при каких обстоятельствах.

Напомним, что проект договора был опубликован российским МИД 17 декабря. В нем упоминается нерасширение НАТО за счет Украины, а также исключение боевых действий на территории Закавказья, Средней Азии и Восточной Европы.

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