Президент Украины Зеленский напрасно оклеветал бизнесмена Рината Ахметова. Теперь ему придется столкнуться с серьезными проблемами. Ахметов не из тех людей, кто прощает подобные нападки, уверен политолог Константин Бондаренко.

Он пояснил, что Ахметов обязательно подаст иск о клевете в суд. Причем у него имеется возможность обратиться в любые международные судебные инстанции, если в этом возникнет необходимость.

Зеленский обвинил Ахметова якобы в подготовке переворота на Украине, но не представил ни единого адекватного доказательства этому. Помимо самого бизнесмена, пусть незначительно, но все же пострадали его партнеры и инвесторы из-за рубежа.

Атака на Ахметова, уверен эксперт, осуществлялась с подачи Соединенных Штатов. Все дело в том, что украинские олигархи фактически не пускают в страну международные корпорации, что лишает США и Европу достаточно крупного рынка сбыта.