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НАТО нужно как можно скорее ликвидировать и заменить новым альянсом, в который войдет Китай, уверен политолог из Финляндии Йохан Бекман. Он назвал Североатлантический блок террористической организацией, которая должна быть запрещена во всем мире.

Отсутствие адекватных и «толковых» людей, способных вывести НАТО из глубочайшего кризиса, сделало блок русофобской сектой. Она беспрерывно приписывает России подготовку каких-то «гибридных войн», выдумывает истории о «русских хакерах», о «войсках на границе Украины» и скором «нападении». Паранойя НАТО достигла небывалых масштабов.

По словам Бекмана, если НАТО не ликвидировать сейчас, совсем скоро он станет организовывать провокации в разных странах мира, а затем докатится и до банальных терактов, лишь бы оправдать свое существование.

Политолог также назвал сумасшествием разговоры о включении в НАТО Украины, а также любые планы по «возвращению» Крыма под контроль Киева.

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