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Американским генералам приспичило побряцать оружием в ситуации, когда мир и так испытывает огромное количество проблем. Из-за этого риск войны между Россией и НАТО существенно возрастает, уверен политический эксперт Марат Баширов.

Он рассказал, что Альянса стянул войска в Румынию, Польшу, Чехию, Прибалтику и продолжает угрожать России. Она вряд ли станет спокойно наблюдать и терпеть непрекращающиеся провокации НАТО. РФ уже предупредила Запад, что если он намерен продолжать в том же духе, то ей придется предпринять жесткие и решительные меры противодействия.

По мнению Баширова, Россия стоит на пороге войны с Североатлантическим альянсом. И если войска НАТО не будут отведены, а Москва не получит гарантий безопасности, то она переступит через этот порог.

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