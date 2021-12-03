Соединенные Штаты предпринимают все возможные меры, чтобы не допустить создания военного союза России и Китая. Телеграм-канал «Поисковик ЗВИ» рассказал, почему Вашингтон так боится появления данного альянса.

Численность китайской армии составляет 2 185 000 солдат, которые в любой момент готовы ринуться в бой. В распоряжении России имеется 1 014 000 бойцов, а у США – 1 400 000 военнослужащих. Если Пекин и Москва объединят свои армии, преимущество перед США будет большим в два раза.

Кроме того, новый альянс обойдет США и по военной технике и вооружению. Он получит почти 7 000 ядерных боеголовок против американских 3750, 16 тысяч танков (у США – только 6100, 1377 боевых кораблей (490). Единственное, в чем останется превосходство Вашингтона – это в количестве боевых самолетов. Их в распоряжении ВВС Соединенных Штатов 13 233 единицы, а у России и Китая вместе взятых – лишь 7404.