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Япония намерена в период с 2025 по 2030 годы оснастить свои подводные лодки крылатыми ракетами с дальностью поражения целей в 1000 километров. Издание «Иомиури» рассказало, что эти боезаряды будут применяться для ударов по надводным кораблям противника, а затем и по наземным целям.

Военный эксперт Константин Сивков, прокомментировавший эту публикацию, заявил, что никакой угрозы японская ракета не представляет. Она является аналогом древних версий американского «Томагавка», поэтому перехватить ее сможет любая российская система противоракетной обороны.

«Ракетная промышленность Японии очень слабая, поэтому даже создание такой ракеты – это для них серьезное достижение. Она отстает в этой сфере от множества стран, не говоря уже про Россию и США», – пояснил Сивков.

Он также отметил, что для оборонительных целей боезаряд Японии вполне подойдет. Но рассчитывать на что-то большее Токио вряд ли сможет. Даже если бы он сейчас задействовал эту ракету, она все равно была бы морально устаревшей. Через 5-10 лет она будет эдаким раритетом, который смогут перехватить самые простые комплексы ПРО.

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