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Рядом с районом, в котором произошло крушение палубного истребителя F-35, появлялись российские подводные лодки проекта «Варшавянка», сообщил портал Avia.Pro. Он ссылается на официальное заявление Минобороны Великобритании.

Напомним, что истребитель рухнул в Средиземное море сразу же после старта с палубы авианосца «Королева Елизавета». Британское военное ведомство заявляет, что практически сразу после падения самолета российские субмарины покинули базу в Сирии и направились к месту аварии.

Стивен Лавгроув, занимающий пост советника по национальной безопасности Соединенного Королевства, заявил, что подлодки были своевременно обнаружены, поэтому им не удалось приблизиться к истребителю. Также он пояснил, что хотя для Британии было очень важно быстро поднять самолет, она не собиралась пользоваться помощью РФ. Так как еще важнее сохранить в тайне технологии, используемые в производстве F-35.

“Мы знаем о подводных возможностях России. Меры предосторожности и операции, которые мы предпринимаем в настоящее время, призваны, по крайней мере частично, гарантировать, что технология F-35B останется настолько конфиденциальной, насколько вы этого хотите. Эти аспекты безопасности очень важны для нас”, – заявил Лавгроув.

Напомним, что российская сторона сразу заявила, что ей не нужны обломки американского истребителя, так как ничего секретного для нее в его конструкции давно не осталось.

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