В Ленобласти была построена уникальная теплица, которая будет работать вместе с хозяйством по выращиванию осетров.

Как уточняется, теплица была возведена в Гатчинском районе в рамках гранта «Агростартап». Выделено на этот грант было три миллиона рублей.

На площадь, на которой собираются проводить выращивание ягод, было выделено 700 квадратных метров. Планируется, что ежемесячный урожай ягод составит не менее одной тонны. Растить осетров собираются в две очереди, мощность которых будет составлять до 50 тонн ежегодно.

Отмечается, что в теплице будут использовать тепло и обогащённую микроэлементами воду. Кроме того, тут появится цех, в котором начнут перерабатывать рыбу.

Недавно жители одной из деревень Ленобласти пожаловались на нашествие медведей. Как было заявлено, животные совершенно не боятся людей.