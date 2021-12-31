Третья мировая война должна была начаться еще 1 января 1957 года. Тогда Комитет начальников штабов ВС США утвердил совершенно секретный план «Дропшот», который ставил перед собой целью уничтожить как можно больше советских граждан.

Издание «МК» сообщает, что подобный сценарий Соединенные Штаты могут готовить и сейчас. Согласно недавно сделанному заявлению главы Минобороны Сергея Шойгу, Америка задействует стратегические бомбардировщики для отработки ударов по российской территории. Эти самолеты подлетают к границам РФ на расстояние около двух десятков километров и тренируются в уничтожении важных целей.

План «Дропшот» был утвержден еще в 1949 году. Тогда в распоряжении США было лишь 300 ядерных бомб, для каждой из которых подобрали стратегически важную цель на территории Советского Союза. Согласно плану, бомбардировка должна была смести 85 процентов промышленного потенциала страны, а также уничтожить большую часть населения.

СССР сорвал этот план. Сперва он разработал собственную ядерную бомбу, которая стала первым оружием сдерживания США. В 1957 году появился еще и стратегический бомбардировщик Ту-95, который со своей дальностью полета в 12 тысяч километров вполне мог доставить средство поражение прямо к Вашингтону.

В том же году произошло еще два события, которые сбили Соединенным Штатам военный настрой. Москва сперва испытала баллистическую ракету Р-7, а затем запустила первый в мире искусственный спутник на орбиту Земли.

Сейчас в распоряжении США имеются тактические ядерные боеприпасы B61-12, которые вполне могут стать оружием новой войны. Вашингтон не просто так изменил ядерную доктрину и перевел это оружие из компонента сдерживания в разряд высокоточных боеприпасов для превентивного удара.

Журналисты «МК» поинтересовались у экспертов действиями РФ в ответ на подобные манипуляции США. Специалисты рассказали, что все возможные сценарии Третьей мировой войны тщательно прорабатываются. Однако любая информация о методах и средствах противодействия США является совершенно секретной и не разглашается ни при каких условиях. Засекречена она в том числе и для того, чтобы Соединенные Штаты много раз подумали – а стоит ли начинать войну и какими последствиями для Вашингтона она обернется.