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В ПФР рассказали о выплате за сельский стаж, размер которой составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Сейчас размер этой прибавки составляет 1511 рублей и 12 копеек. Размер выплаты зависит от пенсии и её индексации.

Как отмечается, рассчитывать на получение этой прибавки могут россияне, которые отработали более 30 лет на селе или в отраслях, связанных с растениеводством или животноводством. Однако сейчас эту прибавку получают только те россияне, которые живут в сельской местности. После переезда в город они теряют право на эту выплату.

Но с начала 2022 года выплату будут получать все россияне, соответствующие условиям, вне зависимости от места проживания. Россиянам, которые переехали в город и потеряли право на прибавку, её вернут в беззаявительном порядке.

Ранее мы сообщали о прибавке к пенсии для пенсионеров, которые имеют трудовой стаж до 1991 года. Они могут провести перерасчет выплат по старости, что может повлиять на размер пенсии.

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  • Анна
  • 10.12.2021
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