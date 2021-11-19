В уральском Златоусте примерно 170 человек решили отправить коллективный судебный иск на правительство Челябинской области и его главу Алексея Текслера. Они просят отменить ранее введенные ограничения.

В регионе был введен режим подготовки к возможной ЧС, который регулярно меняется, обзаводясь дополнительными ограничениями, направленными на борьбу с распространением SARS-CoV-2. В СМИ сообщают, что городской суд возвратил соответствующий иск, так как подобные вопросы должны рассматриваться областным судебным учреждением.

Журналисты добавляют, что ранее в Златоусте состоялась крупная протестная акция, где люди выступали против введения правила, согласно которому посещать общественные места можно будет только при наличии QR-кодов, выдаваемых вакцинированным пациентам. Схожие митинги прошли и в иных поселениях области.