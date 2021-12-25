Парковка для инвалидов у дома 43/12 на Херсонской улице завалена снегом. Коммунальщики с уборкой не справляются, говорится в письме горожан, направленном в прокуратуру Санкт-Петербурга.

Авторов жалобы смущают также заснеженные дороги. Они уверяют, что властям нужно либо взяться за уборку, либо перекрыть небезопасные дороги.

Горожане просят прокурора направить иск в суд о бездействии правительства, а губернатору Александру Беглову и главе Комитета благоустройства Петербурга объявить предостережения.

«Прошу разобраться в сложившейся ситуации и привлечь виновных лиц к ответственности», – отмечается в жалобе.

Жалобу получит губернатор, прокурор и правительство Санкт-Петербурга. Ее также отправили в Комитет по благоустройству и Госжилинспекцию.