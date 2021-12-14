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Новый циклон принес в Петербург потепление и сильные осадки. Профильные комитеты Смольного снова не справились с непогодой, следствием чего стали огромные пробки, аварии и обращения в травмпункты.

О надвигающемся теплом циклоне говорил синоптик Михаил Леус. Предупреждали об обильных осадках и представители МЧС. Несмотря на ранние прогнозы, в комитете по благоустройству и ЖКС к надвигающемуся циклону не подготовились.

В понедельник, 13 декабря, город встал в пробки, уровень которых достиг 8-10 баллов. Жители города фиксировали их на основных магистралях.

Ранее журналисты писали о нехватке снегоуборочной техники. Петербургу требуется более 3,5 тыс. машин, но в наличии менее 2 тыс. При этом машины не используют в полной мере, так как в Смольном предпочитают «локальную чистку». Ее городу явно не хватает. Это было очевидно еще во время циклона «Бенедикт», с последствиями которого коммунальщики не справились.

Петербург утонет в снегу после недельного снегопада

Показателен был случай на Московском шоссе, когда водители двое суток стояли в пробках. По данным прокуратуры, причиной такого серьезного дорожного затора стала некачественная уборка дорог.

Проверку провела и Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). По ее результатам, многие жилкомсервисы получили штрафы на 4 млн рублей.

Такая погода в Петербурге продлится еще минимум неделю. Журналисты и жители города задаются вопросом, справятся ли коммунальщики на этот раз.

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