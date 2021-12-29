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Для Петербурга 2021 год не стал более легким, чем високосный 2020-й. Дело не только в пандемии коронавирусной инфекции. Третий год губернаторства Александра Беглова не прошел для мегаполиса без очередных фиаско. Декабрьский провал уборки города от снега еще раз показал несостоятельность главы Смольного как хозяйственника. Мусорная реформа тоже не может стартовать уже третий год подряд. Неудивительно, что и вакцинация от COVID-19 пробуксовывает.

Декабрь – месяц подведения итогов. Прежде всего хочется вспомнить, что состоялись выборы в Госдуму РФ и петербургское Законодательное Собрание. Александр Беглов провел свой третий год на посту градоначальника Северной столицы. После ухода экс-спикера Вячеслава Макарова в ГД РФ председателем регионального парламента стал ставленник губернатора Александр Бельский. В ЗакС попали лояльные Смольному депутаты. А оппозиция сократилась всего до двух депутатов от партии «Яблоко».

Беглов свою управленческую карьеру начинал в Курортном районе и позже привел своих людей из той администрации в Смольный. Люди губернатора из так называемой «курортной мафии» заняли ключевые посты в городской администрации и других ключевых структурах. Так, Наталья Чечина стала главой городской избирательной комиссии, а Анатолий Повелий – одним из замов градоначальника.

В муниципальной власти Александр Беглов также делает попытки заменить неугодных депутатов на «своих». Борис Вишневский пытался прояснить на каком основании губернатор увольняет избранных населением мундепов, но ему , что такие вопросы решаются сугубо в администрации губернатора.

Еще один печальный итог 2021 года – рост коррупции на разных уровнях власти Петербурга. По данным МВД, этот показатель в городе на Неве вырос в пять раз. СМИ писали о многих громких задержаниях. Бывший депутат ЗакСа Роман Коваль был арестован за взятку в пятнадцать миллионов рублей. Еще один громкий случай из этого ряда – задержание экс-главы Калининского района Ивана Громова. Также в прессе освещалось громкое дело бывшего начальника одного из подразделений Северо-Западного таможенного управления.

По итогам 2021 года приходится констатировать: Петербург деградирует, особенно в плане криминализации бизнеса и власти. Губернатор Александр Беглов не смог проявить должной управленческой хватки, чтобы вовремя пресечь на корню эту порочную тенденцию во властных и деловых кругах Северной столицы.

 

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