Дмитрий Песков, представитель Кремля, отметил, что Владимир Путин, лидер РФ, заинтересован в том, чтобы выслушать предложение Джо Байдена, американского президента, касательно Украины.

Согласно его словам, в России знают о заявлении главы американского государства о том, что в рамках грядущей видеоконференции он собирается сделать конкретные предложения по Украине. Вероятнее всего, речь идет об урегулировании ситуации в этой стране. Это важная тема, поэтому Путин с интересом выслушает Байдена, считает Песков.

По этим предложениям можно будет также понять, могут ли они уменьшить уровень напряженности в регионе. При этом пресс-секретарь российского президента считает, что будущая беседа двух лидеров вряд ли станет прорывом в отношениях США и России, так как за последние годы они значительно ухудшились.