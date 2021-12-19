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В фильме «Опасный вирус. Второй год», который вышел на канале «Россия-1» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что сотрудники президентской администрации и их близкие тоже умирают от коронавирусной инфекции. Он также отметил, что часть людей приходится переводить на работу в удаленном режиме, чтобы защитить от заражения.

Глава государства, про словам Пескова, вряд ли заразится коронавирусом, так как для его защиты предпринимаются особые меры.

«Ну, слушайте — он же Путин, кто его заразит?», – высказался Песков.

Пресс-секретарь президента также заявил, что люди, которые до последнего сопротивляются вакцинации – это «опасные дураки». Тем самым он поддержал высказывание главы Минздрава Михаила Мурашко о «неразумных действиях» россиян, которые не только не прививаются сами, но и призывают не делать этого других людей.

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