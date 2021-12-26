Запад даже не пытается призывать Украину к выполнению Минских соглашений и не порицает ее за полное игнорирование международных договоренностей, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он указал на отсутствие сбалансированности в позициях «западных оппонентов», из-за которого они не в состоянии быть объективными. Единственной стороной, которая может претендовать на объективность, заявил Песков, является Москва.

Напомним, что Украина не выполнила ни единого пункта Минских соглашений и регулярно нарушает режим прекращения огня на Донбассе. Вместо соблюдения договоренностей она продолжает стягивать в регион войска, где уже и так находится половина всего личного состава ВСУ.

Запад также перебрасывает свои военные подразделения к границам России и продолжает накачивать ее оружием для зачистки Донбасса.