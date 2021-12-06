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Снизить напряженность на Украине можно исключительно мирным путем заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он пояснил, что для этого достаточно получить от Киева гарантии ненападения на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Песков также поднял тему завтрашней встречи в онлайн-режиме президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Он заявил, что российскому лидеру будет интересно узнать, какие именно предложения анонсировал американский коллега. Вполне вероятно, что американские власти придумали нечто такое, что автоматически снимет напряжение на Донбассе.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что на видеоконференции с российским лидером самой важной будет украинская тема. Он идет на эту встречу с предложениями, которые должны помочь урегулированию конфликта. Песков отметил, что это действительно важно и Владимир Путин внимательно выслушает эти самые предложения.

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