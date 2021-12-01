Российская мобильная операционная система «Аврора» была обновлена до версии 4.0.

Как отмечается, «Аврора» является первой мобильной ОС, которая была разработана в России. Её созданием занимается компания «Открытая мобильная платформа».

По имеющейся информации, обновление включает в себя несколько сотен различных улучшений, которые затронули практически весь интерфейс. Кроме того, немало внимания было уделено и системе безопасности. Так, теперь российская ОС имеет защиту от несанкционированного доступа к объективу, сети, динамикам и геолокатору.

Кроме того, если пользователь потеряет своё устройство или оно будет украдено, все пользовательские данные будут зашифрованы. Также пользователи получили возможность больше персонализировать своё устройство.

Сейчас обновлённая «Аврора» проходит сертификацию. Она может быть завершена к 2022 года.

Ранее мы сообщали о том, что производителей смартфонов собираются заставить давать пользователям возможность выбора поисковика на устройстве. Поправки в закон должны вступить в силу с 1 марта 2022 года.