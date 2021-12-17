Аналитики портала «Работа.ру» подготовили список из вакансий с самыми большими заработанными платами, подходящих и для людей пожилого возраста.

Отмечается, что на первом месте оказалась должность педиатра с зарплатой до 180 000 рублей в месяц. Соискатели должны обладать сертификатом по педиатрии и опытом работы в размере от 5 лет и больше. На величину заработка будет оказывать влияние число взятых рабочих часов. На второй строчке находится вакансия сварщика труб из полиэтилена – в Карелии претендентам готовы платить до 130 000 рублей. От них необходим только сертификат НАКС и соответствующий опыт.

В Подольске глава колл-центра может получать до 120 000 рублей. На данную должность необходим человек, который уже успел проработать на таком же посту не менее 3-х лет. Схожую заработанную плату предлагают специалисту по починке климатической техники. Он должен не менее года заниматься аналогичной деятельностью.