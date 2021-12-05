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Чтобы победить Россию, надо иметь такое же оружие, как у России. Такой вывод сделал Пентагон, оценив возможности своих Сухопутных войск, пишет американское издание The National Interest.

Среди прочего, эксперты отметили, что РФ делает ставку на легкую боевую технику. Особенно их впечатлили танки 2С25 Спрут-СД, способные пройти в буквальном смысле где угодно и эффективно вести боевые действия. Американские «Абрамсы» в сравнении с ними являются весьма грозной силой, но из-за огромного веса они рискую увязнуть на не рассчитанных под такую нагрузку дорогах или мостах.

Именно поэтому США взялись за конструирование легкого и компактного танка, который по вооружению будет превосходить российские. Программа рассчитана на 7 лет. Предполагается, что боевую машину оснастят пушкой XM360 калибра 120 миллиметров, для которой уже разрабатываются снаряды с увеличенной дальностью поражения целей. Об остальном оружии конструкторы пока не думают, так как их нынешней задачей является создание концепции бронетехники будущего, которая сможет превзойти все российские разработки.

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