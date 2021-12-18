Пентагон в очередной раз пересчитал российских военнослужащих на границе с Украиной и заявил, что их по-прежнему «значительное количество». С прошлого подсчета никаких особых изменений не произошло, отметили представители ведомства.

Пресс-секретарь американского Минобороны Джон Кирби, который огласил результаты расчетов, отметил также, что на восточном фланге НАТО находится не менее «значительное количество» сил Североатлантического альянса. Однако комментировать возможное расширение блока за счет Украины он не захотел.

По словам Кирби, если состоится назначенное Америкой «вторжение России», то многое будет зависеть от союзников США по Альянсу. Так, любой запрос на размещение дополнительных сил на их территории будет рассмотрен быстро и без очереди.

Напомним, что Белый дом сделал заявление, что президент РФ Владимир Путин еще не принял решение о «нападении на Украину». Сам российский лидер неоднократно заявлял, что Москва намерена воевать исключительно в случае появления угрозы ее безопасности.