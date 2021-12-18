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На Украине хлебопекарные предприятия заявили об убытках. Об этом сообщает издание Gazeta.ru со ссылкой на «Экономическую правду».

Согласно заявлению Всеукраинской ассоциации пекарей и ассоциации «Укрхлебпром», убыток предприятий, занимающихся выпечкой хлеба, связан с высокой стоимостью газа. Об этом они сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Для решения этой проблемы пекари предложили два варианта. В первом случае они хотят, чтобы им обеспечили льготный газ, который позволил бы достичь стабильного производства. Другой вариант подразумевает предоставление целевой финансовой помощи, которой хватило бы на приобретение 10-12 миллионов кубометров газа ежемесячно.

Отмечается, что увеличить цены на свою продукцию пекари не могут, так как она является фиксированной согласно заключённым с ритейлерами контрактам.

Недавно мы сообщали, что стоимость газа в Европе превысила 1350 долларов за 1000 кубометров. Произошло это из-за заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что одобрение “Северного потока-2” в настоящее время невозможно.

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