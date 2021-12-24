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Патологоанатом Григорий Снигур рассказал, с чем ему приходилось сталкиваться во время работы в условиях пандемии коронавируса.

Как отмечается, коронавирус вызывает поражение почти всех клеток во всех органах пациента. Из-за этого происходит разрушение эпителия в дыхательных путях, что, в свою очередь, приводит к появлению воспалений. Ткани органов из-за этих воспалений начинают становиться толще, что провоцирует потерю изначальной формы.

Специалист указал, что если человек болеет коронавирусом в тяжёлой форме, то найти неповреждённые клетки у него сложно. Кроме того, везде можно встретить тромбы. У людей, которые излечились от коронавируса, есть риск того, что какая-то часть лёгких перестанет функционировать. Из-за тромбов в лёгких начинается дефицит кислорода, что приводит к гибели клеток мозга.

Недавно учёные объяснили, почему дети страдают от коронавируса меньше. Оказалось, что у них иначе работает иммунная система.

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