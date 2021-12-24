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Одесская партизанская группа «Вольный город Одесса» забросала командно-штабные машины, принадлежащие ВСУ, коктейлями Молотова. Ее представители заявили, что не намерены терпеть захват родного города военнослужащими НАТО и правление украинского олигархата.

Военный корреспондент Семен Пегов пояснил, что НАТО решил все за Украину и уже готовится размещать на ее территории свою технику. Но его агрессивная риторика провоцирует активное сопротивление, так как население не хочет видеть превращение «Жемчужины у моря» в натовский полигон.

Участники движения «Вольный город Одесса» заявили, что не собираются вредить ни военнослужащим ВСУ, ни мирным гражданам. Однако они продолжат устраивать подобные акции, чтобы высказать свой протест.

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