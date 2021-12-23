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Российская армия в случае «нападения на Украину» встретит ожесточенное сопротивление и не сможет захватить всю территорию соседней страны, заявил американский генерал в отставке Бен Ходжес, ранее возглавлявший войска США в Европе. Он добавил, что в распоряжении ВСУ достаточно оружия, чтобы отразить «агрессию РФ».

Генерал признал, что по вооружению и численности личного состава российские ВС в разы превосходят украинские войска. Но последние, по его словам, готовы сопротивляться до последнего, что приведет к серьезным потерям армии РФ. Москва заплатит высокую цену, что заставит ее отступить.

По мнению Ходжеса, российская армия в случае гипотетической войны захватит территорию Донбасса и на этом остановится, даже не пытаясь продвигаться дальше. Она объединит регион с Крымом и тема самым получит сухопутный коридор к полуострову.

Москва неоднократно заявляла, что не собирается ничего захватывать, но Запад неустанно придумывает для нее новые планы “нападения на Украину” и даже определяет его сроки.

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