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Франция отправит в Катар свой самолет дальнего воздушного наблюдения E-3F AWACS и системы защиты от дронов в рамках поддержки обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу в 2022 году. Об этом сообщает французский военный портал Opex360. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В настоящее время французские военнослужащие, которых намечено дислоцировать в Катаре в рамках достигнутых межправительственных соглашений, подчиняются законам этой страны. В случае возможного нарушения военные подвергаются значительному риску, поскольку законы Катара по-прежнему предусматривают смертную казнь.

Уточнение соглашения SOFA (Соглашение о статусе вооруженных сил), направленное на предоставление юридических гарантий силам двух стран, стало предметом рассмотрения данного законопроекта французским парламентом. Докладчиком в Национальном собрании от имени Комитета по иностранным делам выступил депутат Дидье Квентин. По его оценке, «вступление в силу соглашения обеспечит полную защиту не только наших сил, но и катарских солдат в случае посещения ими нашей территории».

По его мнению, это тем более необходимо, поскольку сотрудничество между Францией и Катаром будет расширяться в ближайшие годы. Этот эмират является “«одним из основных импортеров французского вооружения”, в частности, им было приобретено 36 самолетов Rafale и 28 вертолетов NH-90.

Кроме того, в качестве более точной информации о сотрудничестве в области обороны было обнародовано, что Франция согласилась помочь Катару «гарантировать безопасность» будущего чемпионата мира по футболу ФИФА, потому что это «будет способствовать и организации летних Олимпийских игр в 2024 году в Париже», – как пояснил г-н Квентин.

«На данном этапе, за исключением отдельных террористических актов, которые по своей природе очень трудно обнаружить, выявленные угрозы касаются кибербезопасности и вторжения самолетов или беспилотников в воздушное пространство», – сказал он в своем заявлении.

Вклад Франции в обеспечение безопасности чемпионата мира по футболу приведет к отправке в Катар «совместного офицера связи», «группы советников командования по совместным операциям» и «оборудования, в частности, системы противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также самолет с РЛС ДРЛО, предназначенного для охраны воздушного пространства вокруг стадионов», – уточнил депутат.

Франция имеет четыре самолета ДРЛО E-3F, эксплуатируемых 36-й авиационной эскадрильей обнаружения и управления (EDCA) Воздушно-космической армии. Каждый из них оснащен многорежимной РЛС AN / APY-2 с дальностью действия более 400 км.

Что касается борьбы с дронами, то здесь французскими ВКС будет использоваться мобильные системы MILAD и BASSALT, предназначенные для защиты от потенциально враждебных беспилотников.

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