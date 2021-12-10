Французский военный портал Opex360 сообщил главные показатели нового ежегодного глобального рейтинга 100 крупнейших компаний-производителей вооружений, который составляет Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Вплоть до начала 2020-х годов SIPRI не включал основных производителей вооружений из КНР в свой глобальный рейтинг 100 крупнейших компаний отрасли, мотивируя это отсутствием достоверных данных. Но начиная с прошлогоднего рейтинга, крупнейшие китайские группы вошли в число ведущих в мире. Это неудивительно, учитывая, что несколькими месяцами ранее SIPRI подсчитал, что Китай стал вторым по величине производителем оружия в мире после Соединенных Штатов.

Очевидно, что в 2020 году коронавирусная эпидемия никоим образом не замедлила прогресс оружейной промышленности КНР. Согласно последнему исследованию SIPRI, три ее представителя, а именно Norinco, AVIC и CETC, входят в десятку ведущих оборонных компаний мира, заняв соответственно места с 7-го по 9-е.

В топ-20 к ним добавилось еще две китайские компании, CASIC (12-е место) и SGC (20-е). Совокупный оборот ведущей «пятерки» из КНР составил 66,8 миллиарда долларов в 2020 году (+ 1,5%), на что приходится 13% от общего объема продаж оружия.

«Британские оружейные компании составили третью по величине долю в мире, уступая США и КНР и опередив Россию», – отмечает SIPRI. В первой «десятке» не фигурирует ни одна европейская компания, кроме британской BAE Systems. Но и ее случай стоит особняком из-за того, что она крайне тесно связана с США, на которые приходится 43% ее деятельности.

По данным SIPRI, российская оружейная промышленность находится в упадке третий год подряд после своего исторического пика, достигнутого в 2017 году, при этом общий оборот ее девяти компаний, представленных в «топ-100», упал на 6,5% по итогам 2020 года в сравнении с предыдущим.

Однако не все российские группы находятся в одной лодке. Если продажи компании «Алмаз-Антей» (17-е место) и Объединенной судостроительной корпорации (33-е) упали на -31% и -11% соответственно, то у Объединенной авиастроительной корпорации (21-е место) они выросли на 16% в 2020 году.

В глобальном масштабе продолжают доминировать производители вооружений из США. Американские корпорации занимают все первые пять мест мирового рейтинга: это Lockheed-Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman и General Dynamics. В топ-100 включена 41 американская компания, их совокупный объем продаж вооружений в 2020 году составил 285 миллиардов долларов (+ 1,9%) – это 54% от общего объема продаж, учтенного рейтингом.

Что касается оружейной промышленности Франции, то 2020 год стал для нее непростым. Доходы от продажи оружия шести французских компаний, входящим в топ-100, упали на 7,7%. Первой французской группой в рейтинге SIPRI является Thales (14-е место), чуть впереди нее – итальянцы с Leonardo (13-е). Naval Group и Dassault Aviation занимают 31-е и 32-е места, сразу за франко-германской MBDA.

В рейтинге SIPRI фигурируют четыре немецкие компании по производству вооружений, первой из которых является Rheinmetall (27-е место), чей оборот увеличился на 5,2% в 2020 году. Электронщики из Hensoldt выдвинулись на 78-е место с ростом продаж на 7,9%. Напротив, ThyssenKrupp Marine Systems (55-е место) и Krauss-Maffei Wegmann (70-е) снизили свои продажи соответственно на 3,7% и 7,5%.