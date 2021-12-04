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Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян, которые собираются отдохнуть в Турции или Египте, вернуть билеты. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как заявил Онищенко, появление нового штамма COVID-19 должно указать людям, что им необходимо привиться от коронавируса или пройти ревакцинацию. Кроме того, он призвал россиян использовать средства индивидуальной защиты.

Врач заявил, что сейчас россияне начали покупать билеты, но, если они собираются в Турцию или Египет, он предлагает сдать эти билеты, а не ждать, когда направления будут закрыты.

Также Онищенко указал, что людям следует планировать отдых вместе с детьми не в каких-либо экзотических странах, а в России. В пример он привёл Подмосковье.

Недавно мы сообщали, что в Турции от коронавируса скончался российский турист. Он пробыл в реанимации более полутора месяцев.

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