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Жительница Омска Юлия Романова, которая больше известна как Ева Эльфи, заняла третье место в списке наиболее популярных порноактрис сервиса PornHuB. Она уступила двух коллегам из Соединенных Штатов – Лане Роудс и Абелле Дейнджер.

Омичка зарегистрировалась на сервисе три года назад. В прошлом году она вышла на пятую позицию, а в этом потеснила еще двух порноактрис. При этом за все время с момента регистрации видеозаписи с Евой посмотрели почти 700 миллионов раз.

Юлия Романова сейчас снимается для таких известных студий, как MetArt, Reality Kings, Brazzers и прочих. В аккаунте на PornHub она называет себя фотомоделью и блогером, а также отмечает, что начала карьеру порноактрисы с момента регистрации на сервисе. То есть, в 2018 году. Возраст Евы не раскрывается, но есть предположения, что родилась она в 2000-м.

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