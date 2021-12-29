Александр Охрименко, глава Украинского аналитического центра, отметил, что Украине следует начать переговоры с КНР, чтобы решить конфликт с ней касательно сельскохозяйственного займа и предприятия «Мотор Сичи».

Эксперт напомнил, что инвестор из Китая с помощью Гаагского суда пытается добиться выплаты компенсации за убытки в размере четырех с половиной миллиардов долларов, понесенные из-за вложения средств в украинский авиастроительный завод. Отмечается, что эти расходы были понесены из-за действий украинских властей. Что касается кредита на сельское хозяйство, то его получили еще в период правления Виктора Януковича, поэтому сейчас трудно определить, кто кого обманул.

Однако специалист считает, что для разрешения возникшей ситуации Киеву необходимо начать переговоры с Пекином, К примеру, можно попробовать реструктуризировать долг, заплатив его частично зерном. При этом суд, по мнению Охрименко, будет продолжаться очень долго и сейчас трудно сказать, чем он закончится.