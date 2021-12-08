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Оружие, которое на Украину поставляет Запад, оседает в Национальной гвардии, которая не участвует в боевых действиях на Донбассе, заявил ветеран АТО Геннадий, который не захотел озвучивать свою фамилию. Он также рассказал, что на линии разграничения применяются исключительно морально устаревшие вооружение и техника.

Геннадий заявил, что большинство ветеранов, имеющих опыт, из-за проблем с финансированием армии уехали в Польшу зарабатывать деньги, чтобы прокормить семью. А на Донбассе намереваются воевать необстрелянные новички.

Если Киев пойдет в наступление, а Россия вмешается в конфликт, украинская армия потерпит разгромное поражение. Власти помогают военным только на словах, но на деле они используют громкие заявления о войне, о вооружении армии и об увеличении материального обеспечения только для того, чтобы достигать собственных целей. ВС при этом остаются в плачевном состоянии и не могут оказывать противодействие РФ.

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