Украине нужно перенять хорватский опыт в захвате спорных территорий и кое в чем еще, считает киевский политический обозреватель Константин Бондаренко. Он напомнил 2010 год, когда в этой балканской стране появился альянс партий под оригинальным названием «Кукареку».

По словам Бондаренко, наименование произошло от названия ресторана, в котором политики договорились о создании своего объединения. Украина могла бы пойти по такому же пути.

Политолог предложил переименовать украинские партии и дать им названия ресторанов, которые они выбирают для времяпрепровождения.

«Тем более что нынешние партийные бренды девальвировались, идеологии обанкротились. В эпоху постмодерна – самое оно!», – с юмором заметил политолог.

При таком раскладе у власти оказались бы партии «Гудвайн», «Санахант» и «Феникс», а в оппозиции – “Сан-Паоло”, «Царское село» и «Веранда». Кроме того, в списки для очередных выборов можно было бы включить шеф-поваров, а не «звезд» шоу-бизнеса и спорта, чтобы воплотить в реальность высказывание о «кухарке», которая управляет государством.

Также Бондаренко предложил изменить древнеримский лозунг «хлеба и зрелищ» на более близкий киевским властям «фуагра и квартал 95».