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Всего за полчаса российские ВС раздавят армию Украины, пишет американское издание The New York Times, ссылаясь на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Авторы напоминают, что по последним данным, представленным, CNN, «на границе с Украиной» сосредоточено 120 тысяч российских военнослужащих. Киев вовсю готовится ко «вторжению» на свою территорию. Так, президент Зеленский заявил, что страна намерена приобрести новые самолеты, корабли и танки, чтобы противостоять Москве.

Американские журналисты приводят слова Буданова, который уверен, что Россия справиться с уничтожением ВСУ буквально за 30 минут. Она сперва устроит авианалет, а затем нанесет ракетные удары по стратегически важным военным объектам. Это деморализует украинские войска и лишит их способности к сопротивлению.

Россия отрицает наличие на границе столь огромного количества своих войск. Она заявляет, что США специально раздувают антироссийскую истерию, чтобы разместить у рубежей страны силы НАТО.

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