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В информагентстве The New York Times разместили результаты опроса, показавшие, что 56 000 респондентов не смогли продемонстрировать, где расположена Украина на карте.

Отмечается, что изданием была проведена специальная интернет-викторина, в которой поучаствовали почти 177 000 человек. Из них одна треть не смогла показать на карте государство, возле которого РФ якобы увеличивает численность своих войск, готовясь к «вторжению». Помимо Украины участникам предложили выбрать Белоруссию, Грузию или Польшу. Государства при этом подписаны не были.

В итоге за 2 дня неправильно показали расположение Украины 56 000 американских пользователей. В западных СМИ при этом продолжают заявлять о том, что Москва расширяет военное присутствие рядом с украинскими рубежами, стягивая туда свою бронетехнику и живую силу.

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