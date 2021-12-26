Издание Bloomberg в очередной раз пытается нагнетать ситуацию, выдавая публикацию об увеличении численности войск РФ на границе с Украиной. По мнению политтехнолога Марата Баширова, Запад таким образом пытается саботировать переговоры между Россией и НАТО.

Эксперт пояснил, что американский лидер Джо Байден может и не прочь урегулировать все конфликты с Россией мирным дипломатическим путем. Однако не все государства Альянса поддерживают это его желание. Некоторые страны хотят до бесконечности усиливать напряженность в регионе.

Издание Bloomberg стало рупором именно таких сил. Оно штампует фейки, публикует фотографии, на которые толком никто не обращает внимания. Хотя при ближайшем рассмотрении найти на них элементы фотошопа совсем несложно.

По мнению Баширова, Байден одолеет силы, стремящиеся к войне с Россией. Он заинтересован в мирном урегулировании конфликта, что подтверждается практически мгновенной реакцией на заявления главы Минобороны Сергея Шойгу о возможной провокации на Донбассе.

Буквально спустя несколько часов после этого высказывания Байден опроверг информацию. Хотя если бы он начал ее проверять, это заняло бы несколько дней. Скорее всего, американский лидер просто отправил запрос в спецслужбы США и получил быстрый ответ.