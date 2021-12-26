читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание Bloomberg в очередной раз пытается нагнетать ситуацию, выдавая публикацию об увеличении численности войск РФ на границе с Украиной. По мнению политтехнолога Марата Баширова, Запад таким образом пытается саботировать переговоры между Россией и НАТО.

Эксперт пояснил, что американский лидер Джо Байден может и не прочь урегулировать все конфликты с Россией мирным дипломатическим путем. Однако не все государства Альянса поддерживают это его желание. Некоторые страны хотят до бесконечности усиливать напряженность в регионе.

Издание Bloomberg стало рупором именно таких сил. Оно штампует фейки, публикует фотографии, на которые толком никто не обращает внимания. Хотя при ближайшем рассмотрении найти на них элементы фотошопа совсем несложно.

По мнению Баширова, Байден одолеет силы, стремящиеся к войне с Россией. Он заинтересован в мирном урегулировании конфликта, что подтверждается практически мгновенной реакцией на заявления главы Минобороны Сергея Шойгу о возможной провокации на Донбассе.

Буквально спустя несколько часов после этого высказывания Байден опроверг информацию. Хотя если бы он начал ее проверять, это заняло бы несколько дней. Скорее всего, американский лидер просто отправил запрос в спецслужбы США и получил быстрый ответ.

Вам может понравиться

Президент РФ Путин: Инфляция по итогам 2021 года составит 8 процентов

В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что по результатам уходящего года уровень инфляции составил 8 процентов. По его словам, это больше, чем предполагали эксперты. Также глава государства

Россия запуском ракеты “Калибр” предостерегла Японию от попыток силового захвата Курил

В Японском море прошли учения подводной лодки «Петропавловск-Камчатский», которая относится к проекту «Варшавянка». В ходе маневров экипаж субмарины провел испытания крылатой ракеты «Калибр», которая успешно поразила наземную цель с расстояния

На Украине опубликовали очередную карту “вторжения России”

Минобороны Украины заботливо пересчитало российских военнослужащих на своих границах и выдало новую карту «нападения России», пишет издание Foregin Policy. По этой карте видно, что у восточных границ Украины расположились сразу
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 декабря – облачно с прояснениями, до -15 °C | город Мытищи: погода, 26 декабря – пасмурно, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 декабря – снег, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 декабря – небольшой снег, до -12 °C | Королев: погода, 26 декабря – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 26 декабря – облачно с прояснениями, до -8 °C | Армавир: погода, 26 декабря – пасмурно, до 6 °C |