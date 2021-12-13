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Александр Щербатов, руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, отметил, что в регионе планируют уже в ближайшие дни ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для работников в возрасте от 60 лет и старше.

Согласно его словам, данная категория людей относится к наиболее уязвимой к COVID-19 группе, представителей которой чаще всего госпитализируют в больницу с тяжелой формой болезни, нередко приводящей к летальному исходу. По этой причине планируется внести изменения в предыдущие постановления, чтобы обязать вакцинироваться пожилых жителей региона, продолжающих ходить на работу.

На территории Новосибирской области каждый день фиксируют свыше 350 зараженных. При этом поставить прививку от SARS-CoV-2 обязаны сотрудники магазинов, почты, МФЦ, парикмахерских, фитнес-центров и других организаций из сферы услуг. Для посещения общественных мест требуется предъявить QR-коды.

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