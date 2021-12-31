Записанное в Кремле новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам оказалось самым длинным за всю историю его правления. Продолжительность поздравления, которое уже увидели жители Камчатки, составила 6 минут 22 секунды.

Объем обращения составил 700 слов, что на 100 больше, чем в прошлом году. Также сообщается, что предыдущий рекорд по времени поздравления составил около четырех с половиной минут. В 2013 году глава государства обращался к пострадавшим от наводнения хабаровчанам.

Абсолютный же рекорд по продолжительности поздравления россиян с Новым годом принадлежит первому президенту Борису Ельцину, который в 1999 году растянул обращение на 10 минут и заявил о своем уходе с поста главы государства.

Действующий глава государства также произнес самое короткое в истории поздравление. Его речь в 2005 году заняла всего две минуты и уложилась в 191 слово.